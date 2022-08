Firefox va ajouter un bouton pour accéder aux extensions, comme Chrome

Firefox va s’inspirer de Chrome et ajouter un bouton permettant d’accéder rapidement à toutes les extensions installées. Il ne sera plus nécessaire de se rendre dans Outils > Extensions et thèmes, ou de faire le raccourci clavier CTRL + Shift + A (Cmd + Shift + A sur Mac).

Image gHacks

Le nouveau bouton de Firefox va être présent dans le coin supérieur droit du navigateur, à côté des extensions mises en avant par l’utilisateur, là encore comme Chrome. Une liste va s’afficher et chaque extension activée sera présente avec un bouton sur la droite. Celui-ci permet de gérer l’extension, la retirer ou la signaler en un clic.

La nouveauté a fait ses débuts dans la version nightly de Firefox 105. Il s’agit de la version qui précède la bêta et qui peut être instable selon la situation. Si vous l’avez et souhaitez tester le nouveau bouton :

Entrez about:config dans la barre d’adresse de Firefox Nightly

Cherchez extensions.unifiedExtensions.enabled

Définissez la valeur sur True

Redémarrez Firefox Nightly

Si tout s’est bien passé, le bouton va apparaitre dans le coin supérieur droit du navigateur et vous pourrez le tester.

Quand est-ce que le bouton d’extensions sera disponible dans Firefox par défaut pour tout le monde ? Il est possible que ce soit avec la version finale de Firefox 105, qui arrivera le 20 septembre. Mais ce n’est pas certain pour autant, Mozilla pourrait très bien attendre une future version pour ajouter l’option.