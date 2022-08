Google Pixel 7 et 7 Pro : la date de sortie se dévoile grâce à une fuite

Google a déjà dévoilé le design des Pixel 7 et 7 Pro, mais n’a pas encore partagé officiellement la date de sortie. Celle-ci est maintenant connue si l’on en croit une fuite venant de Front Page Tech.

Les précommandes pour les Pixel 7 et 7 Pro débuteraient le 6 octobre. Cela suggère que la conférence de Google pour présenter en détail ses nouveaux smartphones haut de gamme aura lieu le même jour, ou du moins la même semaine. Quant à la disponibilité, ce serait le 13 octobre, soit une semaine plus tard.

Cette fuite suggère que Google va garder le mois d’octobre pour annoncer ses nouveautés. Les Pixel 6 et 6 Pro sont tous deux sortis en octobre l’année dernière.

Le design des nouveaux téléphones Pixel les voit ressembler aux précédents modèles. Le Pixel 7 Pro conservera l’écran incurvé de 6,7 pouces, tandis que le Pixel 7 standard aurait légèrement rétréci à 6,3 pouces. Il est également question que Google propose une nouvelle puce Tensor. La société pourrait également chercher à continuer avec la même configuration de RAM/stockage pour les nouveaux téléphones, donnant au 8 Go de RAM et 128 Go de stockage au Pixel 7, et 12 Go de RAM et 128 Go de stockage pour le Pixel 7 Pro.

Évidemment, les deux Pixel 7 tourneront sous Android 13. La version finale devrait arriver en septembre selon un récent indice de Google.