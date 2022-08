🔥 Oclean X Pro Elite : la brosse à dent connectée avec IA qui s’adapte à l’utilisateur (+promo)

Spécialiste de la brosse à dent connectée, la société Oclean nous livre le nec plus ultra de ce type d’appareil avec l’Oclean X Pro Elite, une brosse à dents bardée d’électronique que chaque utilisateur pourra très facilement adapter à ses propres usages. D’un design franchement sobre, l’Oclean X Pro Elite dispose d’un écran « intelligent » qui renseigne sur l’état du brossage et surtout d’un moteur Maglev qui génère 84 000 mouvements/min (!), de quoi venir à bout de toutes les villainies qui peuvent s’attaquer à vos ratiches. Et pour ne rien gâcher, cette brosse connectée efficace bénéficie d‘une remise de 10 euros sur son prix initial avec le code Oclean10 .

Après les specs générales, rentrons dans les détails : en sus d’afficher une énorme puissance de brossage, la Oclean X Pro s’avère ultra silencieuse (<45dB), facile à prendre en main grâce à son manche en revêtement nano hydrophobe et certifié IPX7, et ne tombera en rade qu’après environ 35 jours d’utilisation quotidienne (batterie lithium-ion de 800 mAh). Petit raffinement supplémentaire, la brosse est constellée de poils Diamond Bristles fabriqués par DuPont, ce qui améliore encore la qualité du brossage.

Comme Oclean pense décidément à tout, la recharge peut aussi s’effectuer sur le plan vertical, le fabricant ayant inclus dans la boite un accessoire circulaire magnétique et à fixer au mur que l’on pourra relier à un port de recharge en USB (le câble est fourni). Sinon, pour les adeptes de la brosse posée sur le bord du lavabo, il sera toujours possible de poser verticalement la brosse sur son petit chargeur à induction de 6 cm de large (en outre la brosse est compatible avec la plupart des chargeurs par induction du commerce).

Si on s’arrêtait là, l’Oclean X Pro Elite serait déjà une sacrée affaire à 89 euros, mais l’accessoire va plus loin encore avec ses 4 modes de nettoyage (Propre, Sensible, Massage, Blanc), ses 32 niveaux (intensité) de brossage, le réglage de la durée de brossage (2 minutes, 2 minutes 30 secondes et 3 minutes). Tous ces réglages (ainsi que le niveau de batterie restant) s’affichent sur le petit écran couleur (et précis) de l’Ocelan X Pro Elite, sachant que l’interface de cet écran est entièrement tactile et donc très simple d’utilisation L’app dédiée (mais pas obligatoire à l’usage quotidien) permet même de définir un programme de brossage personnalisé, les séquences de brossage pouvant être uploadées ou créé de toute pièce.

Bref, l’Oclean X Pro Elite est un concentré de technologie dentaire qui semble cocher toutes les cases de la brosse connectée sans concessions. A son prix actuel, et encore plus avec la petite promo « qui va bien » (-10 euros pour le pack complet avec 4 têtes de brossages avec le code OCLEAN10 ), c’est à vrai dire presque un accessoire indispensable ; la santé des dents c’est important.

Le fabricants propose ausi une réduction sur le pack de 8 têtes de brossage à 29,90€ au lieu de 39,99€ avec le code OC20

[Sponso]