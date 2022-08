Starlink divise par deux le prix de son abonnement en France… mais attention aux débits !

C’est une très bonne nouvelle pour le porte-monnaie des ménages concernés : Starlink vient d’annoncer qu’il divisait par deux le prix de ses abonnements en France. Dans le détail, l’abonnement de 99 euros/mois passe immédiatement à 50 euros/mois, et ce de façon automatique. En sus de ce coup de pouce sur les abos (plutôt bienvenu en ces temps de pandémie galopante), les frais d’envoi et de services (soit 59 euros) sont purement et simplement retirés. En revanche, le pack d’installation qui comprend l’antenne reste au tarif de 634 euros. On ne peut pas tout avoir…

En revanche, cette diminution de l’abonnement s’accompagne de nouvelles règles sur le niveau de consommation des particuliers : « Tous les utilisateurs continueront d’avoir accès à des données illimitées. Les utilisateurs qui consomment 250 Go/mois ou moins de données seront priorisés. Les utilisateurs qui dépassent 250 Go/mois auront toujours accès à des données illimitées, mais peuvent connaître des vitesses plus lentes pendant les périodes de congestion du réseau ». De l’illimité pas tout à fait illimité en somme… comme chez nombre d’opérateurs.

On note par ailleurs que la limite fixée par Starlink est plutôt basse : un accès au Game Pass c’est facilement plusieurs dizaines de Go dépensés dans le mois et un film en streaming pèse de 5 et 8 Go de données lors du transfert. Pour les vrais gros consommateurs de données, cette limite sera donc sans doute franchie bien avant le 15 du mois (Starlink propose tout de même 100 Go supplémentaire pour 10 euros, sans limite de suppléments).