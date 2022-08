Annulation du film Batgirl : les réalisateurs ne comprennent pas la décision de la Warner

La nouvelle était tombée comme un coup de massue : Warner Bros Discovery a annulé la sortie du film Batgirl alors que le tournage était bouclé et la post-production bien avancée. Les réalisateurs Adil El Arbi et Bilall Fallah ont partagé leur totale incompréhension de cette décision : « Nous sommes attristés et stupéfaits par la nouvelle. Nous n’arrivons toujours pas à y croire » ont ainsi déclaré les deux belges sur Instagram. « En tant que réalisateurs, il est essentiel que notre travail soit montré au public, et même si le film était loin d’être achevé, nous aurions voulu que les fans à travers le monde puissent le voir et le comprendre ».

De son côté, Leslie Grace, l’actrice choisie pour jouer le rôle de Batgirl, s’est déclarée « fière de l’amour, du travail acharné et de la détermination que tous nos incroyables acteurs et notre équipe infatigable ont mis dans ce film pendant 7 mois en Écosse ». L’annonce de la Warner continue de faire des remous à Hollywood, l’annulation d’un film quasiment bouclé étant une première dans l’industrie du cinéma américain.

L’argument du seul choix financier ou stratégique semble d’ailleurs bien léger (le film aurait pu au moins alimenter la plateforme de streaming HBO Max), l’hypothèse la plus probable étant que le film soit une médiocrité telle que les « décisionnaires » ont préféré tout mettre au rebus pour ne pas ternir l’image de la Warner. Il se murmure en effet qu’une pré-projection du film aurait abouti à des commentaires catastrophiques de la part des spectateurs. A vrai dire, le seul choix de costume de Batgirl, positivement ridicule (Batgirl en doudoune bleu et or flashy, quelle belle idée !) lâchait déjà son gros lot de triggers warning sur une possible bouse en devenir…