Le FBI a arrêté un étudiant d’Epitech soupçonné d’être un membre du groupe de hackers ShinyHunters

Il s’appelle Sébastien Raoult, a 21 ans, et est un ancien étudiant d’Epitch Nancy, une école de développement réputée dans le monde entier. Le jeune développeur a été arrêté et placé en détention dans la prison de Tiflet 2 (près de Rabat) le 2 juin dernier, les Etats-Unis le soupçonnant d’être un membre important du groupe de hackers ShinyHunters.

Le FBI était sur la trace de Sébastien Raoult depuis plusieurs mois, et les chefs d’accusation sont graves puisque le hacker présumé aurait commis un éventail assez larges d’actes cybercriminels, dont le plus grave correspond au vol de 200 millions de données personnelles qui ont ensuite été revendues sur le Darknet. Pour l’ensemble de ces délits supposés, le jeune homme risque pas moins de 116 années de geôle.

La situation s’accélère désormais puisqu’un procureur de l’État de Washington vient de demander l’extradition de Sébastien Raoult pour trois chefs d’accusation, soit complot en vue de commettre une fraude et abus électronique, fraude électronique et vol d’identité aggravé. Convaincue de l’innocence de leur fils, les parents de Sébastien ont demandé à la Premier ministre d’intervenir dans ce dossier. L’avocat de Raoult estime de son côté que les actes de hacking ayant probablement eu lieu en France, le mis en cause doit être jugé en France et non aux Etats-Unis. En France, Sébastien Raoult risque 5 ans de prison pour ses délits supposés. Pas vraiment la même sauce…