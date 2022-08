GTA 6 sera nettement moins ambitieux que ce qui était prévu

Les informations autour de Grand Theft Auto 6 continuent de fuiter. Après l’annonce que l’un des personnages jouables sera une femme et que la ville principale du jeu sera l’équivalent d’un Miami fictif, d’autres détails sont dévoilés.

Stephen Totilo, journaliste chez Axios, dévoile le plan original de Rockstar pour GTA 6 et il se trouve que le studio avait une vision plus importante. Le scénario au départ était d’avoir quatre personnages jouables. À l’arrivée, il y en aura seulement deux. Un autre élément concerne le lieu où se déroulera l’action. Le projet d’origine était trois villes qui s’inspirent de zones en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Au final, ce sera une ville inspirée de Miami. Il est toutefois bon de noter que Rockstar aurait prévu des mises à jour pour ajouter de nouveaux lieux. Reste à savoir si les nouvelles villes seront aussi importantes que celles prévues au départ.

La grande question maintenant est de savoir où en est le développement de GTA 6. Rockstar a officialisé le jeu en février dernier, faisant savoir que « le développement actif du prochain opus de la série est en cours ». Mais il n’y a pas d’autres informations officielles. Si l’on en croit une récente fuite de Bloomberg, le studio aurait pour objectif de sortir son jeu plus qu’attendu lors de son exercice fiscal de 2024, ce qui va d’avril 2023 à mars 2024.