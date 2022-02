Grand Theft Auto 6 (GTA 6) officialisé : Rockstar annonce le développement du jeu

Rockstar Games a enfin officialisé Grand Theft Auto 6 (GTA 6). Le studio annonce travailler en ce moment même sur le jeu. Selon ses dires, le développement est en bonne voie.

L’annonce de GTA 6 par Rockstar se fait… via Twitter et via son site. Le groupe ne propose aucune image ni date de sortie. Il se charge seulement de communiquer sur le développement :

We look forward to sharing more as soon as we are ready, so please stay tuned to the Rockstar Newswire for official details.

On behalf of our entire team, we thank you all for your support and cannot wait to step into the future with you!

— Rockstar Games (@RockstarGames) February 4, 2022