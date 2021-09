GTA 5 PS5 et Xbox Series X/S : le retard à 2022 et les graphismes agacent les joueurs

Le PlayStation Showcase fut l’occasion d’en apprendre un peu plus sur la version PS5 et Xbox Series X/S de GTA 5 et de GTA Online. Malheureusement pour les joueurs, ce ne fut pas de bonnes nouvelles, avec notamment un retard à 2022.

La version PS5 et Xbox Series X/S de GTA 5 devait voir le jour le 11 novembre prochain. Mais il y a un report et ce sera finalement pour mars 2022. C’est déjà un premier point qui agace les joueurs. Le second point est le visuel du jeu. Nous avons eu le droit aux premières images du titre sur les nouvelles consoles… et les graphismes semblent inchangés (ou presque) par rapport à la version PS4 et Xbox One.

Il y a deux déceptions d’un coup et cela se ressent dans les avis. La vidéo d’annonce sur la chaine YouTube de Rockstar Games compte 25 000 Je n’aime pas, contre 22 000 J’aime. La part est similaire sur la chaîne YouTube française avec 406 Je n’aime pas, contre 395 J’aime. Sur la chaîne YouTube de PlayStation, on retrouve 24 000 Je n’aime pas et 14 000 J’aime. Le positif l’emporte par contre sur la chaîne YouTube française de PlayStation avec 183 J’aime contre 98 Je n’aime pas.

Pour rappel, GTA 5 a fait ses débuts en 2013 sur PS3 et Xbox 360. La version PS4 et Xbox One a vu le jour un an plus tard. Il a fallu attendre 2015 pour avoir la version PC. Et voilà maintenant mars 2022 pour découvrir la version PS5 et Xbox Series X/S de GTA 5.