GTA 6 : femme en personnage jouable, plusieurs villes et d’autres détails dévoilés

De nouveaux détails ont été dévoilés concernant Grand Theft Auto VI (GTA 6), grâce aux informations de Bloomberg. Il est notamment question d’une femme en tant que personnage jouable, plusieurs villes disponibles et d’autres éléments.

Plusieurs détails pour GTA 6

L’un des personnages principaux de GTA 6 serait donc une femme. Il s’agirait d’une latina qui serait aux côtés d’une autre personne dans une histoire influencée par Bonnie et Clyde.

Où sera situera le jeu ? GTA 6 se déroulerait dans une version romancée de Miami et de ses environs. Les joueurs de Grand Theft Auto connaissent déjà Miami puisque Vice City, qui a vu le jour en 2002, était déjà basé sur la ville de Floride.

Bien que les plans initiaux prévoyant un monde de jeu couvrant de nombreux endroits en Amérique du Nord et du Sud ont été abandonnés, le monde reste extrêmement vaste et comprend plus de lieux intérieurs que n’importe quel jeu GTA précédent. Ce changement a été effectué dans le but de rendre l’ambition et la portée du jeu un peu plus réalistes.

Un autre élément intéressant est que Miami ne serait pas l’unique ville. En effet, Rockstar proposerait plusieurs mises à jour afin notamment d’ajouter de nouvelles villes pour que les joueurs puissent découvrir de nouveaux lieux. Les mises à jour seraient aussi l’occasion d’avoir de nouvelles missions.

Qu’en est-il de la date de sortie ? Take-Two, la maison-mère de Rockstar, voudrait que GTA 6 soit disponible durant son année fiscale de 2024. Il faudrait donc encore patienter. Pour information, le jeu est en développement depuis 2014, mais cela avance moins vite que prévu. La pandémie a notamment joué un rôle dans le ralentissement du développement, en plus d’autres éléments.

Pour rappel, Rockstar a officialisé l’existence de GTA 6 en février dernier. Le studio n’a toutefois communiqué aucune information à son sujet. Il n’y a aucune image, aucune bande-annonce et aucune date de sortie.