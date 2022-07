FIFA 23 : pas d’HyperMotion 2 sur Xbox One et PS4, et une version ultra bridée sur Nintendo Switch

FIFA 23 s’est dévoilé hier dans les grandes largeurs hier avec une vidéo de pas moins de 11 minutes décrivant toutes les nouveautés de cet opus. Malheureusement, tous les joueurs ne pourront pas en profiter pour la simple et mauvaise raison que certaines nouveautés ne seront disponibles que sur les supports les plus puissants ! Ainsi, la version intégrale de FIFA 23 (HyperMotion 2, Coupe du Monde féminine, Power shots, gardiens intelligents, etc.) sera uniquement proposée aux joueurs PC, PS5 et Xbox series (la liste détaillé des nouveautés est à consulter dans cet article).



Les joueurs Xbox One et PS4 devront quant à eux se contenter d’un titre expurgé de l’HyperMotion 2 (qui est tout de même l’une des nouveautés principales), et c’est encore bien pire sur Nintendo Switch, ainsi que le confirme abruptement EA : « Les options de gameplay et les modes de jeu seront similaires à FIFA 22 sur Nintendo Switch sans aucun nouveau développement ou améliorations significatives.” Seule nouveauté notable de la version Switch, la présence de la coupe du monde féminine et bien sûr la mise à jour annuelle des équipes nationales et de championnat. Cela fait vraiment peu pour un jeu proposé à plus de 50 euros. FIFA 23 sera disponible à la vente le 30 septembre prochain.