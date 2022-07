FIFA 23 se dévoile en 11 minutes de gameplay (HyperMotion 2, Coupe du Monde féminine, Power Shots, etc.)

Le dernier des FIFA (mais pas le dernier jeu de foot pour EA) se dévoile en long large et en travers des buts dans une longue vidéo de gameplay d’environ 11 minutes qui passe en revue tout ce qu’il y a à savoir sur une licence qui semble imperméable aux (nombreuses) critiques. EA déroule donc l’HyperMotion2 et ses mouvements toujours plus réalistes dopés au machine learning (ça ne saute pas aux yeux malgré les 6000 nouvelles animations), le championnat féminin et la coupe du monde féminine (+ les animations spécifiques des joueuses stars), les dribbles (encore) améliorés et plus réactifs, la gestion des accélérations (peut-être le point le plus intéressant sachant la faiblesse de cet élément dans les derniers FIFA), les courses personnalisées et qui portent la « signature » des joueurs, les « power shots » (tirs au but puissants), les coups de pied arrêtés améliorés eux aussi, la défense mise à jour avec un nouveau tacle, le goal enfin intelligent dans ses sorties (on verra), et enfin de nouveaux mouvements spéciaux (skills move)



Beaucoup de nouveautés donc, mais comme EA nous fait le coup à chaque fois et qu’au final on a un peu l’impression de retrouver le même plat avec un assaisonnement supplémentaire, on reste tout de même prudent. FIFA 23 sera disponible sur toutes les consoles du marché et sur PC le 30 septembre prochain.