Firefox : le français s’ajoute au traducteur gratuit et hors-ligne

Depuis début juin, Firefox propose un traducteur gratuit fonctionnat hors-ligne et il y a désormais le support du français. On retrouve aussi le polonais et l’ukrainien. Il y avait au départ 12 langues prises en charge, dont l’anglais, l’espagnol et l’italien.

Le traducteur de Firefox est un concurrent de Google Traduction et d’autres outils en ligne, avec la particularité de fonctionner en local, ce qui est positif pour le respect de la vie privée. Le fait d’utiliser, par exemple, Google Traduction peut techniquement aider Google à créer un profil sur vous selon vos requêtes. Cela pourrait ensuite l’aider à vous afficher des publicités ciblées. Dans le cas du navigateur de Mozilla, ce n’est pas possible.

Lorsque vous visitez une page en langue étrangère, l’outil de Firefox affiche sa barre d’outils sur la page. Un fichier de langue est téléchargé sur le système lorsque le bouton Traduire est sélectionné ; cela se produit une fois pour chacune des langues prises en charge, mais seulement si la langue est requise. Il existe par ailleurs quelques options, comme celle de toujours traduire les pages qui sont dans telle ou telle langue.

Mozilla préfère passer par une extension à télécharger plutôt qu’intégrer son traducteur pour tout le monde. Ceux qui le souhaitent doivent donc se rendre sur cette page et cliquer sur « Ajouter à Firefox ». Vous n’avez plus qu’à visiter un site en langue étrangère pour voir l’option de traduction apparaître.