Amazon justifie la hausse de prix pour Prime et n’a pas peur des résiliations

Amazon a annoncé une hausse massive (jusqu’à 46%) du prix de son abonnement Prime, cela prendra place dès le 15 septembre en France et dans d’autres pays européens. Mais qu’est-ce qui justifie une telle hausse ?

Les raisons de la hausse du prix d’Amazon Prime

À l’origine, Amazon indiquait dans son e-mail aux clients que « ce changement est lié à l’augmentation des coûts d’exploitation de Prime », sans plus de précision. Le commerçant en ligne a depuis été un peu plus bavard, en s’exprimant auprès de l’AFP et en indiquant qu’il doit faire face à une « augmentation des frais d’expédition ». Il évoque notamment la hausse des prix du carburant, de l’énergie ou encore des frais d’emballage.

Une autre justification est que le groupe a « énormément élargi le service depuis son lancement en 2008 ». Il met en avant la livraison offerte sous 24 heures, le service de courses alimentaires ultrarapides en partenariat avec Monoprix ou encore son service de streaming Prime Video.

Pas de craintes pour des résiliations massives

Mais peut-on s’attendre à des résiliations massives pour Amazon Prime étant donné la hausse de prix pouvant atteindre 46% selon l’offre ? Le groupe se dit confiant. « De ce qu’on a pu voir aux États-Unis, il n’y a pas eu de phénomène d’opt-out parce qu’on apporte de plus en plus de services via Prime et que ce service permet malgré tout aux consommateurs de réaliser des économies extrêmement importantes », dit-on du côté d’Amazon. Il y a un lien avec les États-Unis parce que le prix a déjà augmenté dans ce pays, et ce en début d’année.

Aussi, c’est l’occasion de rappeler que le désabonnement à Prime est désormais simplifié suite à un accord passé avec la Commission européenne et les autorités nationales de protection des consommateurs. Cette démarche faisait suite à une plainte de plusieurs associations de consommateurs.

Pour rappel, voici les nouveaux prix d’Amazon Prime en France qui seront une réalité dès le 15 septembre :