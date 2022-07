Intel va fabriquer des puces pour MediaTek

Intel et MediaTek annoncent un partenariat pour que le premier assemble des puces du second. MediaTek est surtout connu pour le développement de processeurs pour smartphones basés sur la technologie ARM, ainsi que des puces destinées à d’autres appareils.

Ce partenariat devrait permettre à l’entreprise taïwanaise de disposer d’une chaîne d’approvisionnement plus résiliente dans le monde entier, notamment aux États-Unis et en Europe. En retour, cela devrait permettre à un plus grand nombre d’appareils d’utiliser les processeurs MediaTek sans contraintes d’approvisionnement.

L’année dernière, Intel a lancé ses services de fonderie (IFS) dans le cadre d’une nouvelle stratégie, qui consiste à ouvrir ses installations de fabrication à d’autres entreprises, MediaTek est l’une des premières à en profiter. Intel ne conçoit généralement que des processeurs x86, mais le groupe peut également assembler des processeurs ARM.

« En tant que l’un des principaux concepteurs de puces sans usine au monde, alimentant plus de 2 milliards de dispositifs par an, MediaTek est un partenaire formidable pour IFS alors que nous entrons dans notre prochaine phase de croissance », a déclaré Randhir Thakur, président d’IFS. « Nous avons la bonne combinaison de technologie de processus avancée et de capacité géographiquement diversifiée pour aider MediaTek à fournir le prochain milliard d’appareils connectés à travers une gamme d’applications ».

Intel veut réellement s’investir dans la production de puces et investit plusieurs dizaines de milliards dans différentes régions. Aux États-Unis, il a été question d’un investissement important de 20 milliards de dollars. En Europe, ce sera encore plus important : 80 milliards d’euros.