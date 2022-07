Snapchat chute à la Bourse après des résultats décevants au 2e trimestre

Snap, la société derrière Snapchat, connaît une chute libre à la Bourse à la suite de la publication de ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de 2022. L’entreprise a déçu les analystes et investisseurs, surtout qu’elle ne se veut pas très rassurante pour l’avenir.

Le chiffre d’affaires a été de 1,11 milliard de dollars, en hausse de 13% sur un an. Les pertes s’établissent cette fois à 422,07 millions de dollars, contre 151,66 millions il y a un an. La perte par action est de 2 centimes, contre un gain de 10 centimes à base comparable. En comparaison, les analystes tablaient sur un chiffre d’affaires de 1,14 milliard de dollars et une perte de 1 centime par action.

Pour ce qui est des utilisateurs, Snap dit que Snapchat compte 347 millions d’utilisateurs, en hausse de 18% sur un an. Pour le coup, c’est un peu mieux que les attentes des analystes, qui visaient 344,2 millions d’utilisateurs.

Snap admet que ses résultats ne sont pas satisfaisant au vu de ses attentes. « Nous ne sommes pas satisfaits des résultats que nous obtenons, quels que soient les vents contraires actuels », indique la société. Et d’ajouter : « nos résultats financiers pour le deuxième trimestre ne reflètent pas l’ampleur de notre ambition ».

La société derrière Snapchat estime que la période dans laquelle nous vivons est loin d’être simple. « Le deuxième trimestre de 2022 s’est avéré plus difficile que prévu », a déclaré le groupe dans sa lettre aux investisseurs. Il prévoit de « ralentir considérablement notre taux d’embauche, ainsi que le taux de croissance des dépenses d’exploitation ». Ça aussi, ça ne plaît pas aux investisseurs et analystes.

L’action s’est établie à 12,22 dollars, en chute de 25,26%, en post-séance à la Bourse.