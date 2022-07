Des problèmes avec Disney+ et le Dolby Atmos sur Android TV

Disney+ propose le support du Dolby Atmos, mais une récente mise à jour sur Android TV cause des problèmes à plusieurs utilisateurs. Ils ne sont plus en mesure d’en profiter sur plusieurs appareils.

Il faut savoir que Disney+ propose du Dolby Digital Plus (E-AC3) avec de l’Atmos. Maintenant, plusieurs utilisateurs sous Android TV ou Google TV disent n’avoir que la piste sonore Dolby Digital Plus.

Des utilisateurs à travers Reddit ont repéré le problème au cours des dernières heures, avec une variété d’appareils concernés. Jusqu’à présent, il semble que le Dolby Atmos sur Disney+ ne fonctionne plus avec les téléviseurs Sony Bravia tournant sous Android TV/Google TV ainsi qu’avec la Nvidia Shield TV. Il y a également un signalement d’un téléviseur TCL sous le système d’exploitation de Google qui rencontre des problèmes de Dolby Atmos à la fois sur Disney+ et sur l’application Apple TV.

Il semblerait que le problème vienne de la mise à jour 2.9.1 de Disney+. Des utilisateurs l’ont donc désinstallée et ont installé manuellement la version 2.8.0. Et là, le Dolby Atmos fonctionne bien.

Installer manuellement une application sur Android n’est pas une tâche très compliquée, on parle de sideloading. Mais il est vrai que l’opération est plus simple sur un smartphone que sur un téléviseur à cause du contrôle avec la télécommande et le fait que le téléchargement doit souvent se faire à l’aide d’un autre support. En attendant, si voulez l’Atmos sans attendre le correctif de Disney+, vous pouvez télécharger la version 2.8.0 en vous rendant ici.