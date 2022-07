Bosch veut investir 3 milliards d’euros dans le marché européen des semi-conducteurs

L’Europe poursuit ses efforts de réindustrialisation du secteur des semi-conducteurs : l’allemand Bosch a annoncé le 13 juillet dernier sa volonté d’investir d’ici 2026 3 milliards d’euros dans le marché européen des semi-conducteurs. Cet apport massif d’argent rentre dans le cadre du PIIEC (Projet Important d’Intérêt Européen Commun) et du European Chips Act, des plans d’industrialisation programmatiques qui visent à redonner de l’autonomie et de la compétitivité aux secteurs européens de l’informatique, de la microélectronique et des technologies de communication.

Bosch sait déjà où une partie de ces 3 milliards va être redirigée : 170 millions d’euros serviront ainsi à construire deux centres de R&D en Allemagne, l’un à Dresde et l’autre à Reutlingen, et 250 millions permettront d’agrandir l’actuelle usine Bosch de Dresde. Par la voix de son président Stefan Hartung, Bosch considère que le secteur de la microélectronique « est vital » pour son activité et qu’il faudra produire plus de puces pour le secteur encore émergeant de l’IoT (Internet des objets) et bien sûr, de la VE.

La lourde pierre financière apportée par Bosch se rajoute à la longue liste d’initiatives publiques et privées visant à doubler la part européenne dans la production mondiale de processeurs et semi-conducteurs.