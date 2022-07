Netflix rachète le studio Animal Logic (films Lego, Pierre Lapin…)

Netflix annonce avoir racheté Animal Logic, le studio australien qui a travaillé sur plusieurs films, dont les films Lego, Pierre Lapin, Happy Feet ou encore Le Royaume de Ga’Hoole : La Légende des gardiens. Il a également travaillé sur des effets spéciaux du côté des films Matrix, Moulin Rouge, 300 et Gatsby le Magnifique.

Netflix ne donne pas d’information concernant le montant du rachat d’Animal Logic. Le service de streaming précise seulement qu’il doit attendre le feu vert des autorités compétentes pour que la transaction soit validée. Si tout se passe bien, l’accord devrait être donné avant la fin de l’année.

Les deux groupes affirment que l’accord renforcera les ambitions de Netflix en matière d’animation, en créant « une équipe de production créative mondiale et un studio d’animation qui produira certains des plus grands titres de films d’animation » sur la plateforme de streaming. Cette dernière ajoute qu’elle « continuera à travailler avec de nombreux autres studios dans le monde pour les besoins des séries animées et des films ».

L’animation est devenue une source d’investissement essentielle pour les sociétés de streaming. Le leader dans ce domaine, Disney, sort de plus en plus de titres animés en exclusivité ou peu de temps après leur lancement sur Disney+ (comme Buzz l’Éclair) et Netflix cherche à s’assurer qu’il dispose également de différents programmes.

« Netflix a investi dans l’animation au cours des dernières années et cela renforce notre engagement à créer un studio d’animation de classe mondiale », a déclaré Amy Reinhard, vice-présidente des opérations studio de Netflix. « Animal Logic est un studio d’animation de premier plan avec une technologie innovante qui renforcera nos activités existantes et augmentera notre capacité à long terme dans l’espace d’animation, afin que nous puissions mieux divertir nos membres dans le monde entier ».