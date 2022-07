Samsung annoncerait ses nouveaux smartphones pliables le 10 août

Samsung a visiblement choisi le 10 août pour sa prochaine conférence Unpacked où seront annoncés les Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4, à savoir les deux nouveaux smartphones pliables de la marque.

La date a été partagée par Evan Blass, alias Evleaks, un leaker toujours très bien informé en ce qui concerne les mobiles. De toute façon, Samsung choisit souvent le mois d’août pour annoncer quelques smartphones haut de gamme. Il y a eu les Galaxy Note pendant des années, mais cette gamme n’existe plus (au profit des modèles Ultra avec les Galaxy S). Maintenant, le groupe choisit généralement août pour ses nouveautés du côté des smartphones pliables.

Le slogan de cette année serait Unfold Your World (dépliez votre monde). Autant dire que la présentation des Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 est tout sauf confirmée à ce stade.

— Evan Blass (@evleaks) July 18, 2022