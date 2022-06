Galaxy Z Fold 4 : un premier benchmark plutôt prometteur et la confirmation du Snapdragon 8+ Gen1

Premier bench pour le Galaxy Z Fold 4, 4ème mouture du smartphone pliable de Samsung. Ce dernier sera très probablement équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1, ce que semble d’ailleurs confirmer un premier bench déniché sur Geekbench 5 et daté du 14 juin dernier. Le Galaxy Z Fold 4 réalise un score de 1351 points en simple-coeur et de 3808 points en multicœurs, ce qui est clairement dans le haut du panier des SoC pour smartphones Android (+10% de perfs par rapport à un Snapdragon 8 Gen1).

Surtout, le Snapdragon 8+ Gen1 est bien précisé dans la liste des composants de l’appareil (4 cœurs 2.02 GHz, 3 cœurs 2,75 GHz, et 1 coeur 3,19 GHz). Ce qu’on ne trouve pas dans ce descriptif du Galaxy Z Fold 4 en revanche, ce sont les autres composants de l’appareil, mais heureusement, les « fuites » sont là pour ça. Le Galaxy Z Fold 4 disposerait ainsi de 12 Go de RAM, d’une batterie de 4400 mAh et d’une unité de stockage capable de grimper à 1 To.