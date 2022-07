La Chine tentera de dévier la trajectoire du géocroiseur 202 PN1 en 2026

Les dinosaures ont entièrement disparu de la surface de la Terre il y a de cela 65 millions d’années à cause de l’impact gigantesque d’un astéroïde géant. Un tel évènement cataclysmique ne s’est plus reproduit depuis, mais désormais, l’humanité commence à prendre les devants pour anticiper ce type de menace. La NASA ainsi que d’autres agences spatiales surveillent l’activité des astéroïdes potentiellement dangereux et des solutions sont aussi envisagées pour détourner ces tueurs de monde au cas où l’un deux aurait la mauvaise idée de se placer sur la trajectoire de la Terre.

Allez, on se concentre, et on va tenter d’éviter ça…

Ainsi, la NASA ont lancé le 24 novembre 2021 la sonde DART qui tentera de dévier un astéroïde à l’automne prochain, et la Chine n’est pas en reste avec une mission du même type programmée pour 2026. La Chine a en effet confirmé que durant cette année 2026, une sonde chinoise sera envoyée dans l’espace depuis la base de lancement de Xichang grâce à une fusée Longue Marche 3B. La sonde se dirigera ensuite vers le géocroiseur 202 PN1 (long de 40 mètres de diamètre)avec pour objectif de dévier la trajectoire de l’astéroïde.

Une fois sur la cible, l’impacteur sera lâché par la sonde et tentera de toucher de plein fouet Didymos, le « corps » principal de l’astéroïde, tandis qu’au même moment, l’orbiteur de la sonde observera la scène afin de récupérer un maximum d’informations exploitables. Ce schéma de mission ressemble à s’y méprendre à celui de la mission DART, le rôle de l’orbiteur-vérificateur étant alloué à Hera, un engin développé par l’ESA.