Twitter de retour après une importante panne

Twitter a connu une importante panne ce jeudi, avec l’impossibilité d’accéder aux tweets postés sur le réseau social. Plusieurs messages d’erreur étaient affichés, que ce soit sur la version Web ou l’application mobile. La panne a duré environ 40 minutes.

Dans un tweet, Twitter a reconnu qu’il existe bien un problème au niveau de son infrastructure, ce qui a provoqué la panne. « Certains d’entre vous rencontrent des problèmes pour accéder à Twitter et nous nous efforçons de le remettre en service pour tout le monde. Merci de rester avec nous », peut-on lire dans le tweet. Pour l’heure, la plateforme semble accessible sans difficulté.

Some of you are having issues accessing Twitter and we’re working to get it back up and running for everyone. Thanks for sticking with us.

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 14, 2022