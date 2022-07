Magic Leap 2 : les lunettes de réalité augmentée ont une date de lancement

Magic Leap ne manque pas d’un certain courage. La startup américaine s’apprête en effet à lancer sur le marché, en pleine crise inflationniste mondiale, sa seconde génération de lunettes de réalité augmentée, le Magic Leap 2. Le 30 septembre prochain, les early adopters pourront se procurer l’une des trois éditions de ce modèle.

L’édition de base, destinée aux professionnels et aux développeurs, coûtera tout de même la bagatelle de 3299 dollars, et il s’agit du tarif le moins cher. A ce prix, il reste possible d’effectuer des déploiements commerciaux complets. L’édition Magic Leap 2 Developer Pro, proposée à 4099 dollars, sera livrée avec « l’accès aux outils de développement, aux exemples de projets, aux fonctionnalités de niveau entreprise et aux premières versions mensuelles à des fins de développement et de test » mais ne permettra pas les déploiements commerciaux complets. La troisième édition, le Magic Leap 2 Enterprise, autorisera en revanche les déploiements à grande échelle, sans oublier un accès de deux ans aux fonctionnalités d’entreprise ainsi qu’aux versions logicielles trimestrielles. Le prix est de 4999 dollars.

On note que ces prix son environ deux fois supérieurs à ceux du premier modèle de Magic Leap (Magic Leap One), sachant que cette première version n’aurait trouvé que 6000 acheteurs durant les 6 premiers mois de disponibilité. Cet échec commercial avait entrainé le licenciement de la moitié des salariés de Magic Leap. Le Magic Leap 2 sera disponible à la vente le 30 septembre prochain sur les marchés suivants : Etats-Unis, Canada, Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne et Arabie Saoudite.