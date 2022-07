Elon Musk a récemment décidé d’annuler son rachat de Twitter pour 44 milliards de dollars, et cela dérange fortement le réseau social qui parle d’une décision « invalide et injustifiée ».

Dans une lettre, les avocats de Twitter indiquent à ceux d’Elon Musk que la « prétendue annulation » de leur client est « invalide et injustifiée, et elle constitue une répudiation de leurs obligations en vertu de l’accord ». Et d’ajouter : « contrairement aux affirmations de votre lettre, Twitter n’a violé aucune de ses obligations en vertu de l’accord, et Twitter n’a pas subi et n’est pas susceptible de subir un effet négatif important de la société ».

Aussi, la lettre fait savoir que l’annulation est invalide pour une autre raison : Elon Musk et son équipe ont « sciemment, intentionnellement, délibérément et matériellement violé l’Accord ».

Un élément intéressant est que les avocats de Twitter assurent que l’accord du rachat « n’est pas terminé » et demandent à ce qu’Elon Musk aille jusqu’au bout en déboursant les 44 milliards de dollars pour réellement racheter le réseau social. Ils évoquent des obligations à respecter l’accord initial.

Il y a quelques jours, Elon Musk a annulé le rachat, estimant que Twitter a déformé les données relatives aux utilisateurs et en affirmant que le nombre de spam avec les bots sur la plateforme est beaucoup plus élevé que ce que la société a révélé. Pour sa part, Twitter assure que c’est moins de 5%. L’homme le plus riche au monde et ses équipes n’y croient pas au vu des données consultées.