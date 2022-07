Twitter propose à tout le monde la suppression des mentions pour quitter une conversation

Après une phase de test en avril, Twitter annonce proposer à tout le monde la possibilité de quitter une conversation en supprimant les mentions. Cela va être intéressant selon les situations.

Vous pouvez utiliser cette fonction si vous êtes cité dans une conversation toxique ou si vous ne souhaitez pas recevoir de notifications pour un fil de discussion dont vous ne voulez plus faire partie. La suppression de la mention de votre nom d’utilisateur entraîne l’arrêt des notifications pour le fil de discussion et empêche toute personne participant au fil de discussion de vous marquer à nouveau.

Pour retirer la mention, il faut se rendre sur le tweet où vous êtes mentionné, sélectionner les trois petits points et choisir l’option « Quitter la conversation ». Il se peut que l’option n’apparaisse pas encore chez vous parce qu’elle est en cours de déploiement. Mais pas d’inquiétude, cela ne va pas tarder.

Sometimes you want to see yourself out.

Take control of your mentions and leave a conversation with Unmentioning, now rolling out to everyone on all devices. pic.twitter.com/Be8BlotElX

— Twitter Safety (@TwitterSafety) July 11, 2022