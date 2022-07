Twitter teste la possibilité de poster un tweet avec deux utilisateurs comme auteurs

Twitter teste actuellement une nouvelle fonctionnalité qui permet à deux utilisateurs de poster un tweet et d’apparaître ensemble comme auteurs. C’est pour l’instant disponible auprès de quelques personnes et non la totalité.

Le système est assez simple. Une première personne rédige un tweet et peut ensuite inviter un autre utilisateur pour apparaître comme auteurs. L’autre personne reçoit l’invitation et peut l’accepter ou la décliner. « Vous avez été invité à collaborer avec [nom d’utilisateur] » est le message qui s’affiche. Il y a aussi « Vous avez été invité à tweeter avec un CoTweet » qui peut apparaître dans les messages privés.

Voici à quoi ressemble un tweet avec deux auteurs :

Il s’agit encore d’un test et Twitter n’est pas encore tout à fait au point au niveau de ses différents affichage. Par exemple, l’intégration des tweets sur les sites n’affiche qu’un auteur et non les deux, comme on peut le voir ci-dessous. Mais on se doute que cela va changer progressivement au fil du temps.

This is a CoTweet from me and Emma — Kelly Vaughn (@kvlly) July 7, 2022

« Nous continuons à explorer de nouvelles façons pour les gens de collaborer sur Twitter », explique un porte-parole de Twitter à The Verge. « Nous testons CoTweets pour une durée limitée afin d’apprendre comment les personnes et les marques peuvent utiliser cette fonctionnalité pour se développer et atteindre de nouvelles audiences, et renforcer leurs collaborations avec d’autres comptes ». Il est bon de noter que certaines plateformes proposent déjà ce système, comme Instagram.