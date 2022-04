Twitter teste la suppression des mentions pour quitter une conversation

Twitter a commencé le test d’une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de supprimer une mention faite par une autre personne. C’est ainsi un moyen de quitter une conversation et ne plus être averti des autres messages.

Le test est limité à la version Web de Twitter pour l’instant, les utilisateurs sélectionnés ont une nouvelle option qui a pour nom « Quitter cette conversation », ce qui leur permet de ne plus être identifiés dans les tweets d’autres personnes où ils ont été directement mentionnés par leur pseudo.

On ne sait pas encore quand cette fonctionnalité sera disponible pour tout le monde ni quand elle débarquera sur l’application mobile. Dans sa forme actuelle, le pseudo apparaît toujours, mais il s’agit simplement d’un texte et non d’un lien : par exemple, c’est @KultureGeekFr au lieu de @KultureGeekFr.

How do you say “Don’t @ me,” without saying “Don’t @ me”?

We’re experimenting with Unmentioning—a way to help you protect your peace and remove yourself from conversations—available on Web for some of you now. pic.twitter.com/rlo6lqp34H

— Twitter Safety (@TwitterSafety) April 7, 2022