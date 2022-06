Twitter teste Notes, pour poster de longs messages ne tenant pas dans un tweet

Twitter a officialisé un nouveau test qui concerne une fonctionnalité ayant comme nom Notes. Elle permet de poster de longs messages qui ne tiennent pas dans un simple tweet.

Un petit groupe d’auteurs a désormais accès à Twitter Notes dans le cadre de la phase de test initiale. Selon le réseau social, les notes peuvent être lues sur et hors Twitter. Les utilisateurs qui font partie de la phase de test auront accès à un nouvel onglet « Écrire », où ils pourront écrire et accéder à toutes leurs notes. Ces utilisateurs disposeront également d’un nouvel onglet « Notes » dans leur profil, qui contiendra les travaux qu’ils ont publiés, afin que leurs abonnés puissent trouver facilement leur contenu long.

L’avantage est qu’il y a une mise en page (texte, images, GIF, vidéos) et qu’il est possible d’avoir l’équivalent d’articles. Il est ensuite possible de partager le lien renvoyant vers la note pour le mettre dans un tweet afin que les utilisateurs de Twitter puissent facilement y accéder, sans jamais quitter la plateforme.

Voici à quoi ressemble le nouveau système :

✨ Introducing: Notes ✨ We’re testing a way to write longer on Twitter. pic.twitter.com/SnrS4Q6toX — Twitter Write (@TwitterWrite) June 22, 2022

Ce nouveau format va être une concurrence avec certaines plateformes, dont WordPress et (surtout) Medium. On peut par ailleurs imaginer une future option permettant d’avoir une newsletter avec les notes. Dans ce cas, Twitter rivaliserait avec davantage de plateformes, dont Substack.

Le test de Twitter Notes concerne pour le moment des auteurs situés aux États-Unis, Royaume-Uni, Canada et Ghana. Le réseau social ne dit pas quand tout le monde pourra en profiter.