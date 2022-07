Le secteur du jeu vidéo va baisser en 2022

Le secteur du jeu vidéo a largement profité des deux premières années de pandémie ; les périodes de confinement ont ainsi poussé les consommateurs à privilégier les loisirs d’intérieur, dont le jeu vidéo est la tête de proue. Depuis le début de l’invasion russe en Ukraine et l’explosion d’une inflation mondiale, le marché du JV est cependant confronté à des vents contraires. Si l’on en croit Ampere Analysis, une société d’analyse des marchés, les ventes de consoles et de jeu vidéo devraient diminuer en cette année 2022, entrainant une baisse de 1,2% d’un chiffre d’affaires global tout de même estimé à 188 milliards de dollars (pour la seule année en cours), contre 191 milliards de dollars en 2021.

La baisse des ventes de PS5 (due à la pénurie de composants) et plus globalement les lourdes contraintes sur la production de consoles sont quelques unes des causes de ce coup de mou passager du secteur, mais la raison principale serait à chercher du côté de la mise à l’écart du marché russe (10ème marché du JV dans le monde). Difficile toutefois de parler de récession avec une baisse de revenus aussi faible, d’autant que la croissance devrait revenir dès l’an prochain. Ampere prévoit en effet un chiffre d’affaires global du secteur de 195 milliards pour 2023. Le « retour à la normale » en somme…