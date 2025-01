Jeu vidéo : le Royaume-Uni délaisse le format physique

Ce n’est pas vraiment une surprise, mais la rapidité de cette transition a de quoi surprendre : si l’on en croit les données compilées de Nielsen/GfK, Omdia et GSD, le marché du jeu vidéo est en chute libre en au Royaume-Uni. La baisse des ventes physiques était déjà palpable l’an dernier (aussi bien en Angleterre qu’en Europe d’ailleurs), mais le phénomène a pris une ampleur inédite en 2024, les ventes de jeux physiques ayant dégringolé de 35% par rapport à 2023 ! Forcément, cette baisse drastique des ventes entraine aussi une chute des revenus : sur l’ensemble de l’année 2024, les ventes de jeux au format physique ont enregistré un chiffre d’affaires d’à peine 388,4 millions d’euros au Royaume-Uni. En face, le marché du jeu vidéo en digital a presqu’atteint les 5 milliards d’euros de CA sur la même période. Un autre monde…

Si l’on regarde dans le détail, c’est toutefois le marché britannique dans son ensemble qui a pris un gros coup de grisou avec une chute de 5% des ventes sur les jeux téléchargés sur PC, une baisse de 15% sur les téléchargements consoles, encore une baisse de 2,6% sur les jeux mobiles, et toujours une baisse de 12% sur les revenus issus des différents abonnements (Xbox Game Pass, Apple Arcade, PS Plus, etc.). Heureusement que GTA VI pointe le bout de ses pixels…

