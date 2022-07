Rockstar se focalise sur GTA 6 et met de côté Red Dead Online

Rockstar a réellement envie de consacrer son temps au développement de Grand Theft Auto VI (GTA 6) et décide donc de délaisser Red Dead Online, le mode en ligne de Red Dead Redemption 2.

Voici ce qu’annonce Rockstar :

Plus que jamais, notre équipe souhaite proposer des jeux qui dépasseront les attentes des joueurs, et c’est pour cela qu’au fil de ces dernières années, nous avons décidé d’assigner une plus grande partie de notre équipe au développement du prochain opus de Grand Theft Auto, pour garantir aux joueurs une expérience toujours plus passionnante. Afin d’atteindre cet objectif, nous avons décidé d’apporter quelques changements à la façon dont nous gérons Red Dead Online.

L’univers de Red Dead Online est déjà riche, avec ses rôles spécialisés, ses missions narratives en coopération, ses modes confrontation et bien plus. Les nombreux événements continueront d’avoir lieu chaque mois afin que tous les joueurs, débutants ou aguerris, puissent profiter au mieux de ce que l’Ouest sauvage peut offrir.