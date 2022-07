Rockstar aurait annulé les remasters de GTA 4 et Red Dead Redemption

Grand Theft Auto 4 et Red Dead Redemption auraient pu avoir le droit à des remasters, mais Rockstar aurait annulé le projet selon les informations de Tez2, un leaker bien informé pour tout ce qui touche le célèbre studio de jeu vidéo.

Il explique les remasters de Grand Theft Auto 4 et Red Dead Redemption étaient en projet il y a quelques années, mais Rockstar a choisi de ne pas donner suite. Il ajoute que le développement n’a jamais commencé, contrairement à ce qui avait pu être dit l’année dernière.

L’une des principales raisons derrière l’annulation serait en lien direct avec Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. Ces versions remaster de GTA 3, Vice City et San Andreas ont reçu beaucoup de critiques pas forcément très bonnes aussi bien de la part de la presse que des joueurs. Cela n’aurait pas donné envie à Rockstar de consacrer du temps pour Grand Theft Auto 4 et Red Dead Redemption.

Mais cet abandon n’est pas forcément une mauvaise nouvelle pour les fans de Grand Theft Auto. En effet, Rockstar consacre désormais des ressources supplémentaires pour GTA 6, dont le développement a déjà été confirmé officiellement. Reste à savoir maintenant quel sera la date de sortie. Ce ne sera visiblement par pour tout de suite. Rockstar ne fournit aucune information à ce sujet.