Spotify sur Android peut ne pas se charger, le service de streaming enquête

Il existe un bug gênant du côté de Spotify sur Android, avec l’application qui peut ne pas se charger. Le service de streaming dit être au courant et enquête sur ce problème.

« Nous recevons des signalements d’utilisateurs Android qui affirment qu’au lancement, l’application reste bloquée sur le logo Spotify et refuse de se charger davantage. Ce problème fait l’objet d’une enquête », indique la plateforme sur ses forums. Elle invite les personnes qui ont le problème à voter sur cette page et a donné quelques détails : modèle du smartphone, version d’Android, version de l’application Spotify et les tests qui ont été faits pour tenter de débloquer la situation.

Pour les personnes concernées, le logo Spotify reste bloqué sur l’écran et les utilisateurs ne peuvent plus lancer la lecture de leurs musiques ou de leurs podcasts ni consulter leur bibliothèque. Un utilisateur a déclaré que le problème est apparu lorsqu’il a essayé d’utiliser la carte SD et que cela a persisté même en désinstallant l’application. Un autre utilisateur a découvert le bug après s’être déconnecté.

On ne sait pas si le problème est répandu ni quelles versions de l’application il affecte. Mais si vous êtes dans cette situation avec un blocage, alors le mieux est de patienter. C’est tout sauf idéal malheureusement. Il sera intéressant de voir si ce bug va pousser certains à basculer chez des services concurrents comme Apple Music, Deezer, etc.