Samsung rachète Cynora, un spécialiste allemand des écrans OLED

Samsung vient renforcer sa présence sur le marché des écrans en rachetant le groupe allemand Cynora. Selon Bloomberg, le groupe a déboursé environ 300 millions de dollars pour réaliser la transaction.

Dans le cadre de la transaction, Samsung a acquis la propriété intellectuelle et la technologie de Cynora, mais pas ses ingénieurs. La société basée à Bruchsal (sud-ouest de l’Allemagne) a licencié ses employés ces dernières semaines avant que le rachat se réalise. Samsung était déjà un investisseur de la société, LG et d’autres fabricants d’écrans soutenaient également la start-up.

Toujours selon Bloomberg, Cynora était à court de liquidités et avait besoin de ce rachat pour pouvoir rembourser certains de ses investisseurs.

Les technologies de Cynora prétendent rendre les écrans OLED plus économes en énergie et plus durables. La société affirme qu’elle peut améliorer l’efficacité des sous-pixels bleus des écrans OLED, ce qui se traduit par une meilleure efficacité énergétique, de meilleures couleurs et une résolution plus élevée. Cette technologie peut être utilisée pour fabriquer de meilleurs écrans pliables.

Ces améliorations vont être intéressantes pour les futurs smartphones, tablettes, montres connectées et d’autres produits Samsung. À voir maintenant quand les clients verront réellement une différence. Il est possible que cela ne fasse pas avant 2023 au mieux.