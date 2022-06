Un smartphone sera obligatoire pour le concert d’Ed Sheeran au Stade de France

À la fin juillet, Ed Sheeran se produira au Stade de France et toutes les personnes présentes devront avoir un smartphone afin de prouver qu’elles détiennent bien un billet. Le but est de bloquer au maximum le marché noir.

Un smartphone obligatoire pour voir Ed Sheeran en concert

Le Parisien explique qu’entre le 29 juin et le 5 juillet, les détenteurs d’un billet recevront un e-mail pour télécharger l’application Stade de France sur smartphone. Cet outil a été élaboré pendant six mois par le Stade de France et Securitix, la maison mère de la billetterie Tix’n Go. Ce système de billetterie numérique supprime tout risque de falsification. Concrètement, la veille du concert, Tix’n Go enverra directement le ou les billets sur l’application.

« On injecte l’activation du billet la veille du concert, les clients n’ont rien d’autre à faire que télécharger l’application », détaille David Rothschild, directeur de production chez Olympia Production. Le système empêche de présenter une capture d’écran et ceux qui n’auront pas téléchargé l’outil numérique seront relancés.

« Attention », prévient le producteur français d’Ed Sheeran, Salomon Hazot, « il sera impossible d’entrer sans cette appli. Il faudra venir avec un téléphone allumé pour pouvoir présenter ses billets. Ne pas oublier de charger la batterie avant le concert ! », dit-il. En cas de panne de réseau, en revanche, pas de souci, les billets seront quand même présentables. Le déroulé des opérations sera expliqué dans un mail envoyé aux acheteurs le 27 juin.

Il est possible d’acheter six billets en une fois. Par contre, il faut présenter un smartphone par billet. Il y a le cas des mineurs pouvant être rattachés au téléphone de l’acheteur. Et si vous avez acheté des billets pour votre famille ou vos amis, vous pourrez leur transférer en entrant leurs adresses e-mail.

Éviter un scénario équivalent à la finale de la Ligue des champions

« Ce système permet une traçabilité des ventes. On ne peut plus ni revendre plus cher ni faire circuler les billets », se félicite David Rothschild. Les spectateurs qui ne pourront pas assister au concert peuvent revendre leurs billets sur les bourses d’échange mises en place par les sites de vente (Fnac, Stade de France…).

Ce nouveau système fait suite à la polémique de la finale de la dernière Ligue des champions de football, le 28 mai. Plusieurs personnes ont réussi à entrer dans le stade, alors qu’elles n’avaient pas de billet.