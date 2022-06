Game of Thrones : la série Jon Snow confirmée par George R.R. Martin

Une série Game of Thrones centrée sur Jon Snow verra bel et bien le jour, et c’est George R.R. Martin en personne qui le confirme. La déclaration de l’auteur, dont l’œuvre la plus célèbre est Game of Thrones, intervient quelques jours après la première fuite sur la prochaine série.

C’est sur son blog que George R.R. Martin a confirmé l’existence de la série centrée sur Jon Snow. Malheureusement, il n’est pas en mesure de donner des détails précis à ce sujet, sachant que le programme est toujours en cours de développement. C’est l’occasion de souligner que HBO, qui sera le diffuseur, n’a toujours pas officialisé le projet.

Cette série a reçu le titre provisoire de Snow et devrait porter sur la vie de Jon Snow après les événements de la série Game of Thrones. Dans une interview accordée à la BBC, Emilia Clarke (qui incarne Daenerys Targaryen) a déclaré que Kit Harington (qui interprète le rôle-titre) lui avait parlé de la série et qu’il était fortement impliqué. George R.R. Martin l’a également confirmé, affirmant que la série était l’idée de l’acteur. L’écrivain a également déclaré que Kit Harington a choisi les scénaristes et les showrunners de la série. L’acteur et son équipe sont par ailleurs venus au Nouveau-Mexique pour travailler avec George R.R. Martin et son équipe pour développer l’histoire et les prémisses de la série.

Snow est la quatrième série dérivée de Game of Thrones en cours de développement. Il y a aussi une série ayant pour nom Ten Thousand Ships, une autre s’intitulant Sea Snake (ou Nine Voyages), et enfin Dunk & Egg, qui s’appellera soit The Hedge Knight, soit A Knight of the Seven Kingdoms. Plusieurs projets d’animation de Game of Thrones sont également en cours de développement.