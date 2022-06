Game of Thrones : une série centrée sur Jon Snow est en préparation

Game of Thrones n’a pas dit son dernier avec un nouveau spin-off en préparation, il se concentrera sur Jon Snow. Et bonne nouvelle pour les fans de la saga : Kit Harington reprendra son rôle, selon The Hollywood Reporter.

Une série centrée sur Jon Snow se prépare

C’est HBO qui s’occupe du développement de la série. La chaîne était déjà aux commandes pour Game of Thrones et elle le sera tout autant pour le spin-off sur Jon Snow. C’est aussi elle qui s’occupe de House of the Dragon, un autre spin-off qui fera ses débuts au mois d’août.

La série centrée sur Jon Snow est annoncée pour être une suite de Game of Thrones. Dans la dernière saison, Jon Snow a découvert que son vrai nom était Aegon Targaryen, un héritier potentiel du trône de fer. Dans le dernier épisode, il est exilé de Westeros et se rend au-delà du Mur avec les sauvageons pour laisser son ancienne vie derrière lui.

Il n’y a pour l’instant pas d’information sur le scénario, le casting ou la date de sortie. HBO semble en tout cas s’inspirer de la recette de Disney+ avec Star Wars et Marvel, à savoir faire des séries autour de certains personnages. Le dernier exemple en date chez Disney+ est la série Obi-Wan Kenobi qui tourne autour du célèbre maître Jedi.

D’autres programmes en préparation

Pour rappel, il y a d’autres séries en préparation dans l’univers de Game of Thrones. Comme dit précédemment, House of the Dragon fera ses débuts en août et se déroulera 200 ans avant les événements de Game of Thrones. Les autres préquelles en prises de vues réelles chez HBO, à différents stades de développement, sont 10 000 Ships (alias Nymeria), 9 Voyages (alias The Sea Snake) et Dunk and Egg. Il existe également trois projets de préquelles animées, dont The Golden Empire, qui se déroule dans le pays de Yi Ti, inspiré de la Chine.