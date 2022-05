House of the Dragon : nouvelle bande-annonce pour le spin-off de Game of Thrones

HBO diffuse aujourd’hui une nouvelle bande-annonce pour House of the Dragon, sa série spin-off de Game of Thrones qui fera ses débuts en août prochain. En France, la diffusion sera assurée par OCS.

Nouvelle bande-annonce pour House of the Dragon

House of the Dragon est une préquelle aux événements de la série Game of Thrones. Alors que Game of Thrones se concentre sur la quête du dernier Targaryen pour reprendre le Trône de Fer, House of the Dragon se concentre sur le règne sanglant de la maison qui a conduit à l’éviction des Targaryen.

La bande-annonce montre notamment les ancêtres de certaines familles célèbres de la série originale pliant le genou devant le roi Viserys Targaryen. Il y a Lord Rickon Stark (à ne pas confondre avec le plus jeune fils d’Eddard), un ancien ancêtre de la famille Stark que le public connait déjà. Boremund Baratheon (ancêtre de Robert) est également présent, de même que Corlys Valaryon, chef d’une maison qui s’est rangée sous la bannière des Baratheon au moment de Game of Thrones.

Il est intéressant de noter qu’ils jurent fidélité non seulement au roi actuel, mais aussi à son héritière désignée : sa fille Rhaenyra. Le monde de Westeros suit un précédent historique où les héritiers mâles succèdent à leurs pères sur le trône, donc Viserys choisissant Rhaenyra comme héritière va causer un conflit majeur dans le royaume, surtout dans sa propre famille.

La première saison comprendra 10 épisodes au total. La diffusion française se fera en même temps que la diffusion américaine (dans la nuit du 21 au 22 août). C’était déjà le cas sur OCS à l’époque de Game of Thrones.