Windows 8.1 : la fin du support approche, Microsoft va notifier les utilisateurs

C’est le 10 janvier 2023 que Microsoft mettra officiellement fin au support de Windows 8.1. La société prépare le terrain et s’apprête à envoyer des notifications aux utilisateurs pour les prévenir. Elles vont commencer à apparaître dès juillet.

Trois options vont apparaître sur les notifications évoquant la fin du support de Windows 8.1. Un bouton « En savoir plus » sera présent et permettra aux utilisateurs de mieux s’informer de la situation. On peut se douter que Microsoft les invitera à installer Windows 11 pour avoir la dernière version en date et continuer de recevoir des mises à jour. Il y aura aussi un bouton « Rappelez-moi plus tard » et « Rappelez-moi après la date de fin du support ».

Ce système de notification n’est pas nouveau. Microsoft l’avait déjà utilisé pour annoncer la fin du support de Windows 7, là aussi plusieurs mois avant la date butoir. Dans le cas de Windows 7, la fin du support par Microsoft est une réalité depuis le 14 janvier 2020. Il est toujours possible d’utiliser ce système d’exploitation, mais les utilisateurs n’ont plus de mises à jour de sécurité ou des nouveautés. Ce sera la même chose avec Windows 8.1 dès le 10 janvier 2023.

Il faut savoir que Microsoft propose en réalité une option pour toujours avoir des mises à jour avec Windows 7, mais cela concerne les entreprises et c’est payant (avec le prix qui augmente chaque année). Le groupe ne compte pas faire la même chose avec Windows 8.1 : ce sera réellement terminé en janvier prochain.