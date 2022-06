Michel Combes quitte la direction de SoftBank Group International… 5 mois seulement après sa prise de fonction

Après avoir publié des résultats en forte baisse (pertes de 12,5 milliards d’euros sur l’exercise 2012/2022), le géant japonais SoftBank est touché par une nouvelle secousse : le français Michel Combes vient en effet de quitter son poste de PDG de SoftBank Group International, 5 mois seulement après sa prise de fonction enn janvier de cette année ! Ce départ suit de peu la mise en retrait de Marcelo Claure, l’une des têtes pensantes de la stratégie de SoftBank, après un différend salarial. Michel Combes sera remplacé à compter du 30 juin par Alex Clavel, un ancien banquier d’affaires chez Morgan Stanley.

Ancien patron de Vodafone Europe, d’Alcatel-Lucent puis d’Altice, Michel Combes quitte la direction de SoftBank Group International

Avant son arrivée à la tête de SoftBank Group International, Michel Combes avait permis la transition de WeWork vers une entreprise publique à l’automne dernier, sachant que SoftBank était alors l’un des plus gros investisseurs de la société d’espaces de bureaux partagés. Michel Combes semble en tout cas satisfait de son parcours : « Je quitte SoftBank fier d’avoir accompli ce que j’avais prévu de faire ici, y compris le redressement de Sprint et l’exécution de sa fusion avec T-Mobile, le repositionnement de WeWork et son introduction en bourse réussie, et, plus récemment, l’intégration de SoftBank en Amérique latine […], ainsi que la supervision des investissements stratégiques de SoftBank dans les portefeuilles d’actions de sociétés françaises et européennes« .

Michel Combes ne quitte pas totalement la société Softbank et continuera de représenter la firme japonaise au sein de divers conseils d’administration de sociétés gestionnaires de portefeuilles d’actions.