Proteus : Amazon dévoile son premier robot d’entrepôt entièrement autonome

Amazon est l’un des pionniers dans les technologies d’automatisation des entrepôts de distribution, et dispose même de sa division robotique dédiée à la conception de machines capables de transporter des palettes entières. Plusieurs entrepôts aux Etats-Unis disposent déjà de ces étranges machines qui travaillent en collaboration avec les salariés de la logistique.

Proteus est le robot le plus évolué jamais créé par Amazon. Ce dernier s’avère capable de scanner les palettes afin de déterminer si elles sont vides (caméra à 120 images/seconde), peut lire les Q Codes, et surtout transporte sans effort une palette entière d’un bout à l’autre de l’entrepôt, et ce en totale autonomie !



Ce robot dopé au machine learning a aussi été conçu pour se recharger tout seul comme un grand sur sa borne et contourne soigneusement les employés qui se trouveraient sur son parcours. Proteus ne remplace pas (encore) totalement les salariés en chair et en os, ces derniers restant nécessaires pour simplement vérifier que tout se déroule sans encombres.



Amazon a aussi dévoilé sa nouvelle génération de bras robotisé, Cardinal, qui peut déplacer des colis à l’unité pesant jusqu’à 15 kg. Le bras robot peut même sélectionner une caisse en particulier. Enfin, un nouveau système robotisé permet d’optimiser le rangement des conteneurs. Amazon compte bientôt déployer ses nouveaux robots dans plusieurs de ses entrepôts aux Etats-Unis.