Phase 5 du MCU : Marvel donnera des détails dans quelques mois, promet Kevin Feige

La phase 5 de l’univers cinématographique Marvel (MCU) n’est plus très loin. En effet, la phase 4 est déjà bien entamée avec cinq films sortis et le sixième (Thor: Love and Thunder) qui arrive le 8 juillet prochain. Il y a également eu six séries et la septième (She-Hulk) qui arrive le 17 août.

Kevin Feige, le président de Marvel Studios, a parlé de la phase 5 du MCU avec Total Film. Il promet que des détails supplémentaires vont être partagés dans quelques mois afin que le public puisse se faire une meilleure idée de la feuille de route. Il déclare :

Comme nous approchons de la fin de la phase 4, je pense que les gens vont commencer à voir où va la prochaine saga. Je pense qu’il y a déjà eu beaucoup d’indices, qui sont au moins apparents pour moi, et de la direction que prend cette saga. Mais nous serons un peu plus directs à ce sujet dans les mois à venir, afin d’établir un plan, pour que les spectateurs qui veulent voir le grand tableau puissent voir un tout petit peu plus de la feuille de route.

Il n’est pas impossible que des détails soient dévoilés en septembre prochain lors de la convention D23 de Disney. Il s’agit d’un rendez-vous annuel et il y a déjà eu plusieurs annonces de programmes. On peut également évoquer le Disney+ Day qui aura également lieu en septembre.

Concernant la phase 4 du MCU, les prochains films seront Thor: Love and Thunder, Black Panther: Wakanda Forever, The Marvels, Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, Ant-Man et la Guêpe : Quantumania et Les Quatre Fantastiques. Côté séries, il y aura She-Hulk, Secret Invasion, I am Groot, Ironheart, Armor Wars, une série sans titre sur le Wakanda et Echo.