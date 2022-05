Thor 4 : Love and Thunder, la nouvelle bande-annonce dévoile le méchant

Marvel diffuse aujourd’hui une nouvelle bande-annonce pour son film Thor: Love and Thunder et c’est notamment l’occasion de découvrir le méchant du film, à savoir Gorr qui est joué par Christian Bale.

Nouvelle bande-annonce pour le 4e film Thor

Dans ce quatrième film Thor, les spectateurs retrouvent Thor (Chris Hemsworth) qui entreprend un voyage différent de tout ce qu’il a connu jusqu’à présent : une quête de la découverte de soi. Mais sa retraite est interrompue par un tueur galactique connu sous le nom de Gorr le boucher des dieux (Christian Bale), qui cherche à faire disparaître les dieux. Pour combattre la menace, Thor demande l’aide de Valkyrie (Tessa Thompson), de Korg et de son ex-petite amie Jane Foster (Natalie Portman), qui, à la surprise de Thor, manie son marteau magique Mjolnir et a pour nom Mighty Thor. Ensemble, ils se lancent dans une aventure cosmique pour découvrir le mystère de la vengeance de Gorr et l’arrêter avant qu’il ne soit trop tard.

En plus de la deuxième bande-annonce, Marvel partage une nouvelle affiche pour Thor : Love and Thunder. Autant la première mettait uniquement en avant le héros principal, autant celle-ci regroupe les différents personnages. On retrouve Thor, Jane Foster, Valkyrie, Korg et Gorr.

C’est le 13 juillet prochain que Thor: Love and Thunder sortira au cinéma en France. C’est le sixième film de la phase 4 de l’univers cinématographique Marvel (MCU).