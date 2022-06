Free Mobile corrige le bug des abonnés bloqués en 3G

Des abonnés de Free Mobile ont connu des problèmes ces derniers temps en étant bloqués sur le réseau 3G, alors qu’ils étaient une zone où la 4G et la 5G étaient disponibles.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs témoignages de clients Free Mobile ont fait état du blocage en 3G, sans que la raison soit connue. Il y avait visiblement un problème au niveau du réglage des antennes. Mais tout est censé être revenu à la normale.

Aujourd’hui, le compte Twitter officiel de Free dédié au réseau, annonce qu’un correctif est en place depuis ce matin. « Ça devrait être mieux désormais », peut-on lire. Il n’y a toutefois pas le moindre détail sur la nature du correctif. Les clients n’ont visiblement rien à faire de particulier puisque les changements ont été réalisés du côté du réseau directement. Il peut éventuellement être conseillé de redémarrer son téléphone si la connexion en 3G reste d’actualité.

Un correctif a été déployé ce matin, ça devrait être mieux désormais — Free 1337 (@Free_1337) June 16, 2022

Selon les dernières données en date, Free Mobile couvre plus de 99% de la population en 3G et en 4G. La part s’établit à 83% pour la 5G. Si l’on prend la couverture du territoire, l’opérateur est à 93% en 3G et 91% en 4G. Il n’y a pas une donnée publique pour la couverture du territoire en 5G.