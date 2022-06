Facebook va complètement changer et s’inspirer de TikTok

TikTok cartonne et Facebook, bien qu’il soit le premier réseau social en nombre d’utilisateurs, s’essouffle. Meta, la maison-mère de Facebook, a donc prévu une refonte. L’objectif : s’inspirer fortement de TikTok.

Meta travaille sur une refonte majeure du flux principal de Facebook qui mettra fortement l’accent sur le contenu recommandé des pages, des créateurs et des personnes que vous ne suivez pas déjà, selon un mémo de Tom Alison, un cadre de Facebook qui supervise l’application principale du réseau social, qui a été publié par The Verge.

Le dirigeant indique que l’objectif est de transformer Facebook en un « moteur de découverte », qui s’appuierait fortement sur les recommandations, à l’instar du flux « Pour vous » de TikTok. Les recommandations proviendraient principalement de contenus non connectés, dont les Reels, et les utilisateurs verraient moins de publications de leurs amis et de leur famille dans leur flux. Le projet comprend également de remettre la boîte de réception de Messenger dans l’application principale de Facebook afin d’encourager les utilisateurs à partager davantage de contenu provenant du fameux « moteur de découverte ».

La nouvelle version de Facebook devrait donc mettre en avant les vidéos comme les Reels et les stories, et moins les contenus des amis. On voit surtout que Facebook copie une nouvelle fois TikTok. Le réseau social a déjà copié un nombre impressionnant de fonctionnalités de son concurrent. Rien que les Reels sont une copie conforme de TikTok.

Reste à savoir maintenant quand les changements seront en place. Cette information n’est pour l’instant pas partagée.