Rachat de Twitter : Elon Musk va rencontrer les employés pour la première fois

Ce jeudi marquera la première rencontre entre les employés de Twitter et Elon Musk, qui a fait une offre de rachat du réseau social pour 44 milliards de dollars.

Parag Agrawal, le patron de Twitter, a annoncé la rencontre aux employés, selon Business Insider. Ces derniers auront la possibilité de soumettre des questions à Elon Musk à partir de mercredi. La réunion sera modérée par la directrice du marketing de Twitter, Leslie Berland.

Le patron de Tesla a déposé en avril un projet d’acquisition de Twitter pour 44 milliards de dollars, mais l’opération a depuis connu de multiples rebondissements, laissant planer le doute sur les intentions réelles d’Elon Musk. L’homme le plus riche du monde s’est plaint récemment de ne pas avoir suffisamment d’informations sur la proportion de spams et de faux comptes sur le réseau social, qu’il juge bien plus élevée que ce que Twitter affirme. Il a menacé début juin dans un document officiel de retirer son offre, accusant le réseau social de rétention d’informations, ce que l’entreprise dément.

Récemment, le conseil d’administration de Twitter s’est engagé à fournir au multi-milliardaire les données qu’il exige. Cela devrait donc permettre d’avancer dans ce rachat. Il n’est toujours pas bouclé à date, il faut attendre le feu vert des autorités dans le monde.