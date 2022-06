NSO Group (Pegasus) pourrait être racheté par la firme américaine L3Harris

Après presqu’un an de polémiques et de scandales, il se murmure que la société israelienne NSO Group (à qui l’on doit le tristement célèbre spyware Pegasus) pourrait être rachetée par L3Harris, une firme américaine spécialisée dans le matériel informatique pour le secteur de la défense. Les deux entreprises seraient proches d’un accord, mais rien n’a encore filtré concernant le coût de rachat et les « à côtés » inévitables, comme le devenir du logiciel espion Pegasus.

Pour rappel, Pegasus avait défrayé la chronique après qu’une enquête internationale ai démontré que le logiciel avait été utilisé pour espionner massivement les smartphones et les iPhone de très nombreuses personnalités dans le monde, dont des avocats, des journalistes , des hommes politiques ainsi que des activistes. Le Président de la République Emmanuel Macron ainsi que 5 ministres du précédent gouvernement français auraient été victimes d’espionnage ou de tentative d’espionnage via Pegasus. Sur iOS, Pegasus n’est plus opérationnel depuis le déploiement d’iOS 14.7.1.