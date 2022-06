Cyberpunk: Edgerunners (Netflix) : premier trailer pour la série spin-off du jeu vidéo

Le lancement chaotique de Cyberpunk 2077 ne doit pas faire oublier l’attractivité de l’univers de Night City. Cyberpunk: Edgerunners est une série animée spin-off du jeu de CD Projekt RED. Cette série en 10 épisodes est réalisée par le prestigieux studio Trigger (Kill la Kill, Little Witch Academia), sous la supervision du showrunner Hiroyuki Imaishi. Le scénario est assuré par Masahiko Otsuka et Yoshiki Usa, le chara-design est l’oeuvre d’ Hiroyuki Imaishi, et la bande originale est composée par Akira Yamaoka. Le premier trailer dévoile un animé extrêmement soigné et où l’on sent poindre l’influence du chef d’oeuvre Akira (ce qui n’est pas pour nous déplaire).

Quant au synopsis, le voilà : Cyberpunk: Edgerunners raconte l’histoire d’ un enfant de la rue essayant de survivre dans une ville du futur obsédée par la technologie et la modification du corps. Ayant tout à perdre, il choisit de rester en vie en devenant un edgerunner – un hors-la-loi mercenaire également connu sous le nom de cyberpunk. Cyberpunk: Edgerunners sera diffusé sur Netflix au mois de septembre prochain.