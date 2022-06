Call of Duty Modern Warfare 2 se dévoile avec une bande-annonce

Comme prévu, nous avons aujourd’hui le droit à la bande-annonce « Révélation mondiale » de Call of Duty: Modern Warfare 2. Nous avions eu quelques teasers jusqu’à présent.

La campagne du jeu suivra Task For 141, avec des membres comme Price, Soap, Gaz et Ghost du jeu précédent, alors que l’unité spéciale tente d’arrêter une menace hostile pour les États-Unis. Bien entendu, Modern Warfare 2 comprendra également le mode multijoueur caractéristique des Call of Duty, avec une variété de cartes et de modes. Infinity Ward, qui développe le jeu, sortira également une suite à Call of Duty Warzone dans le courant de l’année, mais ce sera après la sortie de Modern Warfare 2.

Modern Warfare 2 sera également le premier jeu Call of Duty créé avec le nouveau moteur de la franchise, qui sera utilisé pour tous les jeux à venir. Les trois principaux développeurs de la franchise (Infinity Ward, Treyarch et Sledgehammer Games) ont participé à la conception du moteur afin de s’assurer que leurs jeux restent uniques.

D’autre part, les joueurs PC pourront également acheter le jeu sur Steam, comme ce fut récemment dévoilé. Ils ne seront plus obligés de passer par la plateforme Battle.net.

Call of Duty: Modern Warfare 2 sortira le 28 octobre prochain sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X/S.